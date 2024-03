Fusiedecreet Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht goedgekeurd in Commissie Binnenlands Bestuur

In het provinciaal domein De Ster in Sint-Niklaas is de blauwalg opnieuw opgedoken. Niemand mag er voorlopig in het water. Blauwalgen komen vooral voor op grote waterplassen tijdens warme zomermaanden. Dat die bacterie nu al voorkomt, is vrij uitzonderlijk. Maar contact met het water in De Ster is momenteel absoluut afgeraden. Want wie een slok water binnenkrijgt, kan maag- en darmklachten krijgen. Soms veroorzaakt de blauwalg ook irritaties aan de huid of de ogen. De Ster en de provincie gaan nu bekijken hoe ze het probleem kunnen oplossen. De zwemmers die nu al gebruik maken van de zwemvijver, zullen wellicht een compensatie krijgen.