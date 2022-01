Fusie tussen Beveren en Kruibeke in de maak? "Gesprekken opgestart"

In een huis in het centrum van Erpe bij Erpe-Mere is deze middag een bewusteloze vrouw aangetroffen na een brand. Buren merkten een brandgeur op en belden de hulpdiensten. Die kwamen massaal ter plaatse en troffen een vrouw bewusteloos in haar huis aan. De dame werd naar buiten gebracht en gereanimeerd. Uiteindelijk werd ze na een halfuur in kritieke toestand naar het ziekenhuis overgebracht. Een kookpot op het vuur bleek de oorzaak van de brandgeur. Er is een branddeskundige aangesteld die nu de omstandigheden van het voorval moet onderzoeken. De Dorpsstraat in Erpe was een tijdlang gedeeltelijk afgesloten.