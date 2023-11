Fusie nu ook in Kruibeke gestemd: ook burgemeester Denert denkt aan verruimingslijst

Er is al iets meer duidelijkheid over de omstandigheden waarin Simona Van Der Straeten is verdwenen en overleden. Het lichaam van de vrouw werd gisteravond teruggevonden in Aaigem, nadat ze meer dan een dag vermist was. De bejaarde vrouw van 76 zou zondagnamiddag via een zijdeur de residentie waar ze verbleef hebben verlaten. Die deur is overdag open voor bewoners die buiten willen gaan roken. Via een veldbaantje zou ze dan in een landweg iets verderop in de beek zijn gesukkeld. Daar werd haar lichaam gisteravond gevonden door een wandelaarster. De directie van residentie D'Hoeve is nog te aangeslagen om te reageren voor onze camera.