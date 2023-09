Fusie tussen Lokeren en Moerbeke nu ook goedgekeurd op de beide gemeenteraden

In Zottegem wil de partij Groen de GAS-reglementering aan de kaak stellen. Groen vindt het systeem niet gelijk voor iedereen. Volgens de oppositiepartij worden er mensen geviseerd. Zo kregen enkele bewoners van de Klemhoutstraat vorige maand een brief in de bus, waarin ze herinnerd worden aan artikel 12 van het GAS-reglement. Dat zegt dat trottoirs, bermen, rioolroosters en goten proper moeten gehouden worden. Maar in andere straten werd die brief niet bedeeld. De bewoners spreken over een selectieve aanpak. Groen Zottegem heeft de kwestie nu voorgelegd op de gemeenteraad. Groen zegt dat de stad ook zélf verantwoordelijk is voor het onderhoud van fiets- en voetpaden.