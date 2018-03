Fusie haven van Gent en Zeeland unaniem gestemd in commissie

In Aalst was het aanschuiven voor de opening van hamburgerrestaurant Ellis Gourmet Burger. Het is al de 14de vestiging van de keten in ons land, maar pas de tweede in onze provincie. Dat de opening op zoveel belangstelling kon rekenen, was natuurlijk omdat er vandaag gratis hamburgers te krijgen waren. Het stadsbestuur is ook tevreden met deze versterking van de Aalsterse handelskern.