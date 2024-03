Fundering van telefoonmast uit vroege 20ste eeuw gevonden bij onthardingswerken op het Sint-Nicolaasplein

En we blijven nog even op het spoor. Want enkele buurtbewoners in Lokeren klagen de geluids- en milieuhinder aan van de dieseltreinen. Die staan heel de dag door uren aan een stuk te draaien in het station van de stad. Het probleem is in december vorig jaar ontstaan. Spoorwegmaatschappij NMBS heeft toen haar dienstregeling aangepast. Daardoor rijdt de trein op de lijn tussen Ronse en Gent-Sint-Pieters nu door tot in Lokeren. En dat eerste stuk, het stuk tussen Ronse en Gent, is nog niet geëlektrificeerd. Alleen dieseltreinen kunnen daar dus over het spoor. Maar dat is natuurlijk alles behalve aangenaam voor de Lokeraars. Dat zegt ook deze buurtbewoonster.