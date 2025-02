Fuif in Geraardsbergen stilgelegd na meldingen van verdovende middelen in drankjes

In Geraardsbergen is een fuif van de zesdejaar van het Sint-Jozefsinstituut gisteravond vroegtijdig stopgezet. En dat na verschillende meldingen dat er mogelijk verdovende middelen in drankjes werden gedaan. De fuif vond plaats in jeugdcentrum De Spiraal. Enkele jongeren hadden een wit pilletje in hun drankje gevonden en verwittigden de security. Om geen risico's te nemen, werd de fuif in overleg met de organisatie en de politie stilgelegd. Eén persoon werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar na onderzoek bleek het niet om drugs te gaan.