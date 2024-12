De Aalsterse futsalclub Galaxy heeft gestunt in de bekercompetitie. In de zestiende finales won het van eersteklasser Aarschot. Met 3-1. Galaxy Aalst speelt zelf in de tweede klasse, bestaat nog maar 10 jaar en heeft ondertussen al meer dan 100 leden. De club wil blijven groeien en op termijn wil het ook naar eerste klasse.