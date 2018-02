Een lerares uit Herzele is urenlang vastgehouden in Frankrijk na een dodelijk verkeersongeval. De vrouw was samen met enkele collega-leerkrachten en haar kinderen op verkenning voor een schoolreis in Parijs, volgende maand. De lerares, die werkt voor Atheneum in Herzele, reed vrijdagavond op de terugweg een vrouw aan die plots over de snelweg stapte. De vrouw was op slag dood. Het Franse gerecht heeft de lerares aangehouden wegens onvrijwillige slagen en verwondingen met de dood tot gevolg. Haar collega's en haar kinderen mochten wel naar huis. Na bijna 24 uur is ze vrijgelaten. De lerares en haar collega's waren vandaag niet op school en zijn nog te erg aangedaan om voor de camera te reageren.