Frontale botsing tegen hoge snelheid op Spaans Kwartier De Klinge

Op de Brakelsesteenweg in Ninove is rond half 10 vanochtend een motorrijder ingereden op een bestelwagen. Die stond stil op de weg omdat zijn voorligger een zijstraat wilde inrijden. De motorrijder werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd de man meteen geopereerd, hij zou nu niet meer in levensgevaar zijn. Nog in Ninove, op de Elisabethlaan, is rond 5 uur vanochtend, een bizar ongeval gebeurd met een zware Mercedes. De bestuurder van de wagen was midden in de nacht opgebeld door enkele vrienden. Ze zochten een BOB om hen naar huis te brengen na een avondje uit in een danscafé. Volgens de bestuurder werd zijn wagen onderweg naar huis aangereden. Door de klap knalde hij tegen de vangrails en kwam tot stilstand tegen een boom. Niemand raakte gewond. De bestuurder van de wagen die het ongeval veroorzaakte pleegde vluchtmisdrijf.