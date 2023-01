Frontale botsing met fataal gevolg op parallelweg E34 in Zwijndrecht

Op het kruispunt van de Kruibeeksesteenweg met Oeverkant in Burcht is in de late namiddag een dodehoekongeval gebeurd. Een fietsster die uit de richting van Kruibeke kwam en richting Burcht reed, kwam er onder een afslaande vrachtwagen terecht. De vrouw van 41 belandde onder de vrachtwagen en is in kritieke toestand naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen overgebracht. De vrachtwagenchauffeur verkeerde in shock en werd opgevangen door de politie. Omdat de omstandigheden van het ongeval duidelijk waren werd er geen verkeersdeskundige aangesteld.