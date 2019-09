Het Agentschap Wegen en Verkeer voert vanaf maandag 19 augustus herstellingswerken uit op de N16, tussen Sint-Niklaas en Temse. De onderhoudswerken aan het wegdek van de N16 gebeuren tussen het kruispunt met de Puitvoetstraat in Sint-Niklaas en het kruispunt met de Hoogkamerstraat in Temse, in beide richtingen. De werken verlopen in twee fasen. In de eerste fase werkt de aannemer op de N16 richting Temse. Dan wordt het wegdek op sommige plaatsen van de rechterrijstrook vernieuwd. Dat gebeurt op 19 en 20 augustus. Tijdens deze fase zijn alle verkeersbewegingen mogelijk. In een tweede fase, van 9 tot en met 13 september, legt de aannemer in de richting van Sint-Niklaas een volledig nieuwe asfaltlaag aan tussen de Hoogkamerstraat en de Puitvoetstraat. Het verkeer van de E17 uit Gent of uit Antwerpen rijdt om via de afrit Sint-Niklaas-West en zo naar Sint-Niklaas. Het verkeer dat naar de E17 richting Gent of Antwerpen wil, rijdt op de linkerrijstrook verder naar de rotonde Sinbad en keert zo naar de N16 richting Temse om daar de juiste oprit te nemen naar de E17. Het Industriepark-Noord blijft bereikbaar. Het verkeer dat aan het kruispunt met de Puitvoetstraat naar het Industriepark-Noord wil, rijdt door en kan iets verder afslaan om zo naar het Industriepark-Noord te rijden. Info: www.wegenenverkeer.be/sint-niklaas Sylvie Syryn Communicatieverantwoordelijke Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen T 09 276 26 17 sylvie.syryn@mow.vlaanderen.be