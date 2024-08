Frituur 't Kotje in Sint-Lievens-Houtem definitief beschermd als monument

In Sint-Lievens-Houtem is frituur 't Kotje definitief beschermd als monument. De frietkotcultuur, zowel het ambacht van het frieten bakken als de hele frietbeleving die erbij hoort, is erkend als immaterieel erfgoed. Vlaanderen telt momenteel iets meer dan 2600 frituren. Daarom lanceerde uittredend minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele het idee om de oudste en meest authentieke frituren in Vlaanderen te beschermen. Waaronder dus ook frituur 't Kotje aan de kerk in Sint-Lievens-Houtem.