Frituur in centrum van Temse dreigt vergunning te verliezen na klachten over geurhinder: "Hopelijk mogen we open blijven"

In Temse dreigen frituuruitbaters hun deuren te moeten sluiten. Er is een klacht ingediend tegen hen, omwille van geurhinder. De uitbaters voelen zich geviseerd, vermoedelijk door één buurman. De zaakvoerders moeten nu duizenden euro's investeren, in koolstoffilters om de geurhinder te beperken. De vaste klanten willen hun favoriete frituur niet kwijt, en zijn een petitie gestart.