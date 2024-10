Frituur Basic Frit uit Temse moet van naam veranderen na klacht van fitnessketen

Frituur Basic Frit uit Temse moet noodgedwongen van naam veranderen na een klacht van fitnessketen Basic Fit. De frituur van Diony, Basic Frit, is nog maar een goede week geopend naast de kerk van Temse-Velle. De filosofie achter de frituur en haar naam is simpel: zoals je in de fitness het maximale uit jezelf wil halen, doen wij dat ook in onze zaak. Maar dat staat de internationale fitnessketen Basic Fit niet aan. Ze dienden klacht in en eisten een schadevergoeding die kon oplopen tot 25.000 euro. Noodgedwongen is de frituur nu omgetoverd tot Magic Frit. Ze vinden het jammer en raar, want er zijn in België en Nederland nog frituren met de naam Basic Frit.