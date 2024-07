Frisse duik niet mogelijk in de Gavers, zwemzone afgesloten door blauwalgen

De waterkwaliteit speelt niet alleen de Olympische Spelen in Parijs parten. Vanochtend is daar dan toch de triatlon kunnen doorgaan in de Seine. Maar ook bij ons kan er op verschillende plaatsen niet meer gezwommen worden. De blauwalgen gooien namelijk roet in het eten. In recreatiedomein de Gavers in Geraardsbergen is de zwemzone daardoor sinds gisterenavond gesloten. Genieten van de zon kan nu enkel op het strand, en dus niet met een frisse duik in het water.