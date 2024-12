'Frisse citroentjes' blijven voor commotie zorgen in Dendermonde, opnieuw klachten ingediend bij reclamewaakhond

In Dendermonde heeft de zaakvoerder van een airco- en koelingsbedrijf nu ook een tweede én derde klacht aan zijn been bij de Jury voor Ethische Praktijken. U zag het vorige week al in ons nieuws. Op de reclame die op zijn bestelwagens hangt, staan deze opvallende citroenen met de slogan 'Wil jij het ook zo fris?'. Maar het leverde de zaakvoerder een anonieme klacht op bij de JEP, omdat de reclame vrouwonvriendelijk zou zijn. Het ontketende een storm aan verontwaardigde reacties op sociale media. De zaakvoerder overplakte de citroenen met zwarte kruisjes, maar nu zijn er dus opnieuw twee anonieme klachten binnengekomen. De jury voor ethische praktijken gaat al die klachten morgen bekijken en zal dan zeggen wat er met de publiciteit moet gebeuren. Maar de Dendermondse zakenman zit verveeld met de kwestie. De heisa mag nu stoppen voor hem.