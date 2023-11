Freya Van den Bossche trekt Oost-Vlaamse Kamerlijst Vooruit bij federale verkiezingen

Politie en parket zijn een onderzoek gestart naar een verdacht overlijden in Aalst. Begin november werd in een woning in de Boudewijnlaan het levenloze lichaam van een Syrische vrouw aangetroffen. Alles wees in de richting van zelfdoding. Maar volgens de familie van de vrouw is dat onmogelijk. Zij denken dat de vrouw vermoord is. Het is nu wachten op de resultaten van de autopsie.