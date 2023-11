Het levenloze lichaam dat zondag op de Schelde in Moerzeke bij Hamme is gevonden, is dat van Tim Van de Voorde, de man van 31 uit Buggenhout die sinds half augustus vermist was. Dat hebben politie en familie bevestigd. Het parket en zijn mama zijn er altijd vanuit gegaan dat Tim uit het leven is gestapt door van de Dendermondebrug te springen. Tim kampte al lange tijd met zware psychologische problemen. Zijn rolstoel werd ook in de buurt van de Dendermondebrug gevonden, en er werd op die plaats ook naar de jongeman gezocht. Maar zonder resultaat. Zijn moeder deed toen ook een emotionele oproep in ons nieuws om de zoekacties niet te stoppen. Gisteren kreeg de familie dan de bevestiging dat het gevonden lichaam dat van Tim was. ­ Wie zelf met donkere gedachten kampt, of nood heeft aan een gesprek. Die kan altijd bellen naar de Zelfmoordlijn op het telefoonnummer 1813. Surfen kan ook naar zelfmoord1813.be. Er is altijd iemand die naar u luistert.