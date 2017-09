Sport Freethiel uitverkocht voor wedstrijd tegen Antwerp

In Beveren wordt er al volop naar het weekend toegeleefd, want dan speelt voetbalclub Waasland-Beveren de topper tegen Antwerp. En het stadion is helemaal uitverkocht. Alle 8500 tickets zijn de deur uit, laat de club op haar website weten. De wedstrijd tegen Antwerp zal een emotioneel duel worden. Het duel was in het verleden al vaak fel beladen. Nu de Antwerpenaren weer op het hoogste niveau spelen zal dat niet minder zijn. Het is trouwens een risicowedstrijd. Er zal meer politie zijn en strengere controles. Agenten kwamen vandaag al oefenen op de Freethiel voor mocht het mislopen zaterdag. Het is bovendien ook sportief interessant: beide clubs doen het beter dan verwacht en zijn de revelaties van het prille seizoen.