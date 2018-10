In Aalst is gisteravond Niet Schieten in avant-première gegaan, de film over de Bende van Nijvel. De 1.000 tickets waren in een mum van tijd uitverkocht. Want Aalst was benieuwd naar deze film. De aanslag van de Bende op de Delhaize daar heeft diepe wonden geslagen. Dat was gisteren ook erg voelbaar na de voorstelling.