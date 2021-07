Free Pro Players FC heeft wind in de zeilen

Vanaf het seizoen 2022-2023 zullen er 14 beloftenploegen spelen in de lagere klassen van het voetbal. Dat heeft de Belgische voetbalbond beslist. Ploegen als Waasland-Beveren, Dender of Ninove zullen dus uitkomen tegen de jonge talenten van eersteklasseploegen. Maar de ploegen in onze streek lopen niet echt warm van het nieuwe competitieformat. Het is misschien wel goed voor de opleiding van de jonge spelers, maar beloftenploegen brengen amper supporters mee naar de stadions, klinkt het. En na corona is net dat iets wat de ploegen in de lagere reeksen kunnen gebruiken.