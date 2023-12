Freddy Willockx (Vooruit): "Wat Conner gaat doen in Oost-Vlaanderen en Sint-Niklaas is nog niet zeker"

En dan nog even terug naar de politiek in Sint-Niklaas, want Open Vld heeft er zijn plannen bekendgemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Vanaf vandaag gaat de partij verder als 'Liberaal Sint-Niklaas', een nieuwe naam die meer de nadruk legt op het lokale, en op de zuiver liberale waarden. Met een grote focus op de 4 V's, zo klinkt het: met name vrijheid, vooruitgang, verbondenheid en verantwoordelijkheid. Daarmee trekt Liberaal Sint-Niklaas ook naar de kiezers volgend jaar. Voor de gemeenteraad zal huidig schepen Ine Somers hier de lijst trekken, met de ambitie om opnieuw mee te besturen. En om onder de slogan 'samen lokaal' het verschil te kunnen maken.