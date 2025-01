Freddy (66) uit Berlare slaapt al 2 jaar in zijn auto, maar weigert alle hulp van het OCMW: "Het is wat het is"

In Berlare slaapt een man van 66 al bijna twee jaar in zijn auto. De woning van Freddy De Man in Overmere werd 4 jaar geleden verwoest door een brand. Hij verbleef eventjes in een noodwoning, maar die moest hij anderhalf jaar geleden verlaten, na enkele aanvaringen met het OCMW. Sindsdien woont en slaapt Freddy in zijn auto. De gemeente Berlare bood hem in de tussentijd al drie sociale woningen aan, maar Freddy vindt dat die niet voldoen aan zijn noden en hij weigert alle hulp. Dan slaap ik nog liever in mijn auto, zegt hij.