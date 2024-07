Fred De Bruyne wil overleden André Drege eren tijdens Memorial Fred De Bruyne: "Het is niet te vatten"

De organisatie van de Memorial Fred De Bruyne wil de onfortuinlijke André Drege op gepaste wijze eren. De Noorse renner won de wielerwedstrijd in Berlare vorig jaar nog. Maar afgelopen weekend sloeg het noodlot toe. De 25-jarige Drege overleed na een val in de Ronde van Oostenrijk. De organisatie van de memorial Fred De Bruyne is erg aangedaan. Het denkt nu na over een eerbetoon, tijdens de volgende editie, op donderdag 26 september.