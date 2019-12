Franky Cieters niet langer de trainer van FCV Dender

Voetbalclub Sporting Lokeren gaat mogelijk enkele spelers naar de B-kern sturen. Dat kondigt voorzitter Louis de Vries aan in een interview met onze redactie. Namen wil de voorzitter niet noemen. We hebben een heel grote kern en misschien moeten we die ook wat inkrimpen, zodat we wat meer grip hebben op de spelers, zo zegt de Vries. Lokeren staat, na alweer een nederlaag afgelopen weekend, troosteloos laatste in 1B.