Nieuws Frankrijk maakt kruis over druivenoogst, wijnranken bij ons voorlopig gespaard

Eindigen doen we vandaag tussen de wijnranken. Want de uitzonderlijk koude temperaturen deze maand bezorgen wijnbouwers kopzorgen. Franse wijnboeren in onder meer de Bourgognestreek maken nu al een kruis over de druivenoogst van 2021. Maar ook in onze provincie wordt wijn gemaakt. En hier lijkt die schade al bij al nog mee te vallen. Als de nachtvorst na deze week ophoudt, is er zelfs amper verlies, vertelt een wijnboer uit Geraardsbergen.