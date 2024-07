Frank François vecht weigering kandidatuur Open Vld-voorzittersverkiezing niet meer aan

Aalstenaar Frank François gooit dan weer de handdoek in de ring. Hij gaat de weigering van zijn kandidatuur voor het voorzitterschap van Open Vld niet aanvechten. Open Vld had de kandidatuur van François geweigerd, nadat bleek dat hij nog geen twee jaar lid was van de partij? François zelf betwist dat, maar wil geen polemiek starten, zegt hij. De ondernemer, die ook bekend is als charmezanger, wou een fikse vernieuwingsoperatie opzetten binnen de partij, maar zal dat nu moeten overlaten aan een van de acht andere kandidaten. Eind augustus kiezen de Open Vld-leden een nieuwe voorzitter.