Frank François geweigerd als kandidaat-voorzitter van Open Vld: "Ik geef niet op, ik ben de juiste man om partij opnieuw op de kaart te zetten"

Ondernemer Frank François uit Aalst wil de nieuwe voorzitter worden van Open Vld. Hij stelde zich ook officieel kandidaat, maar zijn kandidatuur is geweigerd door de nationale partijleiding. Volgens hen is François nog geen twee jaar lid van de liberalen, en dat is een voorwaarde om te kunnen meedingen. Klopt niet, zegt de Aalstenaar. Hij weigert zich neer te leggen bij de beslissing en wil de strijd aangaan met de acht andere kandidaten. Daarbij onder meer Eva De Bleeker en Frédéric De Gucht, de zoon van voormalig partijvoorzitter Karel De Gucht.