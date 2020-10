We blijven nog even in Aalst want burgemeester Christoph D'Haese ziet zijn voorspelling van een tijd geleden uitkomen. De Brusselse ziekenhuizen kunnen het stijgende aantal COVID-patiënten niet meer opvangen. Daarom wordt een deel doorgestuurd naar de Aalsterse ziekenhuizen. In het OLV en ASZ zijn extra plaatsen voor die Brusselse patiënten, maar burgemeester D'Haese wil absoluut vermijden dat de Aalsterse niet-COVID patiënten daarvan de dupe zijn. Dinsdag vindt er een overleg plaats om te kijken hoe de capaciteit kan vergroot worden.