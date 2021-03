In het vijfde leerjaar van Vrije Basisschool Grotenberge in Zottegem zitten 26 leerlingen. Onder hen ook Sam. Het meisje heeft het syndroom van Down, maar dat is voor de andere leerlingen geen probleem. Want ook al ben je een beetje anders, dat is dik ok, is daar de boodschap. Gisteren was het 21 maart en dat is Wereld Downsyndroom Dag. In de klas van Sam gaat die dag nooit onopgemerkt voorbij. Vandaag was dat met een spreekbeurt over zichzelf.