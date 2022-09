Fors hogere premies voor 'complementaire' starters in Sint-Niklaas en deelgemeenten

Op dit moment staan er in de Denderstreek, in de regio in en rond Aalst, bijna 400 vactures open in de horecasector. Dat blijkt uit cijfers van de VDAB. Er is vooral grote vraag naar keuken- en zaalpersoneel, maar ook naar koks en hulpkoks. De horeca kreeg al klappen door de coronacrisis, omdat veel mensen in een andere sector aan de slag gingen. Maar de situatie verbetert nu niet opnieuw, integendeel. De Vlaamse arbeidsbemiddelaar trekt nu rond met een horecatrailer, om kandidaten te vinden. Dat gebeurde vanmiddag ook in Aalst.