Sport Footballteam Waasland Wolves kan spelen op terrein voetbalclub Sint-Pauwels

De Waasland Wolves, een American Football-ploeg uit Stekene, heeft nieuw onderdak gevonden. De club zal voortaan kunnen trainen en spelen op de terreinen van voetbalploeg FC Herleving Sportief in Sint-Pauwels. Twee weken geleden kon u in het Tv Oost Nieuws nog zien dat het football-team zonder terrein was komen te zitten, en daardoor zelfs in zijn voortbestaan was bedreigd. Dank zij de hulp Herleving Sportief Sint-Pauwels is daar nu dus verandering in gekomen. En alles gaat blijkbaar bijzonder snel, want vanavond kunnen de American Footballers er al een eerste keer trainen.