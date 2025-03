Foorkramers blikken terug op een geslaagde winterfoor in Aalst: "Alle records gebroken qua bezoekers"

In Aalst blikken ze na een topeditie van Carnaval, nu ook terug op een geslaagde editie van de Winterfoor. Die had deze krokusvakantie meer weg van een Lentefoor, dankzij het mooie weer. Heel veel mensen kwamen in Aalst genieten van de meer dan honderd attracties en de vele eetkraampjes. Het grootste deel van de kermis stond aan de Keizershallen, waar de foorkramers vanmorgen hun kramen opruimden. Want gisteren was het de laatste dag.