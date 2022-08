In het stadspark in Sint-Niklaas, zijn tot begin september drie klimaatkritische kunstwerken te zien tijdens de openluchtexpo 'Kunst op het water". De werken staan of drijven dan ook allemaal op het water. Eén van de kunstenaars is Wim Poppe, die zelf in de Ballonstad woont. De stad wil mensen aanzetten om na te denken over het klimaat en dat terwijl ze kunnen genieten van een prachtige omgeving.