Fokveedag Beveren: Helft van Bevers grondgebied blijft voorbehouden voor landbouw

Het Havenbedrijf Antwerpen gaat onderzoeken of de sluizen in de Waaslandhaven elektriciteit kunnen opwekken. In de Kallosluis wordt dat binnenkort getest. Als proefproject komt er hier één turbine in een afvoerriool. Daar stroomt water door als het waterpeil in de sluis van een hoog naar een lager niveau wordt gebracht. Als het project in de Kallosluis de test doorstaat, zal er ook elektriciteit opgewekt worden in de Kieldrechtsluis. De opgewekte stroom zal in de eerste plaats gebruikt worden om de sluizen energieneutraal te maken. Als er dan nog over is, dan zouden ook gezinnen van de stroom gebruik kunnen maken.