Restaurant De Sécretaire in Kallo is sinds enkele dagen uitgerust met een speciaal luchtzuiverings-systeem. Het is het eerste van deze soort in onze provincie, speciaal tegen corona. Het systeem filtert bacteriën en virussen uit de lucht met ultraviolet licht. Het moet de klanten een veiliger gevoel geven. Want in De Sécretaire merken ze dat de klanten opnieuw wat voorzichtiger zijn geworden, nu het aantal besmettingen weer de hoogte in gaat.