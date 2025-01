Floriane raasde met 100 kilometer per uur door de regio, met afgewaaide takken tot gevolg

De storm Floriane heeft vanmiddag op verschillende plaatsen voor beperkte stormschade gezorgd. De wind blies op sommige plaatsen tegen zo'n 100 kilometer per uur. Vooral in het Waasland kreeg de brandweer oproepen voor afgewaaide takken en dakpannen, en omgevallen bomen. Ook de waterpeilen staan de jongste dagen al zeer hoog, door de vele regen. Maar we moeten niet vrezen voor wateroverlast. Het water gaat zakken, verzekert de Vlaamse Milieumaatschappij.