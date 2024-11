Flore de Winne verkoopt Olympische hengst, Eleven moet leegte van Flynn FRH weer opvullen

Het kampioenenpaard van Flore De Winne, de Olympische amazone uit Geraardsbergen, is verkocht. De 10-jarige hengst Flynn, voluit Flynn Fahrenheit, is op weg naar een jonge collega-amazone in Zwitserland. Het is met heel veel pijn in het hart, zegt Flore, want ze heeft heel veel te danken aan dat paard. Naast een vijfde plaats op de Spelen, werd De Winne er onder andere ook Belgisch kampioen mee. Maar, de oude stal van Flynn is wel al opnieuw bezet.