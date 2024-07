En we sluiten ons nieuws af met Olympiër Flore De Winne. Ook voor de Zottegemse worden het haar eerste Olympische Spelen. Flore neemt deel aan het onderdeel dressuur, een dans tussen ruiter en paard met heel wat elegantie-oefeningen. De Winne komt vanaf 30 juli in actie in Parijs en mikt op een Olympisch diploma met Team Belgium. Individueel droomt ze ook stiekem van de finale.