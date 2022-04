Florahallen tegen de vlakte, groot woonproject verrijst vanaf eind dit jaar

In Aalst is de sloop van de bekende Florahallen langs de Albrechtlaan gestart. Die hallen zijn een echte landmark in de stad, want er vonden heel wat grote evenementen plaats. En de laatste 20 jaar werd daar ook ieder jaar Prins Carnaval verkozen. Maar een ontwikkelaar gaat op de site nu 240 appartementen en huizen zetten voor zowel senioren als jonge gezinnen. Die werken zouden eind dit jaar van start gaan. In afwachting zal de ontwikkelaar een bloemenweide aanleggen. Die weide gaat de vorm aannemen van het grondplan van de gebouwen die er zullen verrijzen. Het is ook een verwijzing naar het verleden van de site, want er werden vroeger op de Flora bloemen geveild.