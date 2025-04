Flitsmarathon: te snel wordt er nog nauwelijks gereden in Temse: "Trajectcontroles werpen hun vruchten af"

In Aalst werpt Sammeke dus duidelijk zijn vruchten af. Maar ook trajectcontroles zorgen ervoor dat bestuurders zich vaker aan de snelheidslimiet houden. Dat merken ze toch in Temse. Op vier verschillende locaties is er al één jaar lang trajectcontrole. Zoals hier in de Dorpstraat in Elversele. En het aantal overtredingen is overal spectaculair gedaald, met meer dan 90 procent. De gemeente is dan ook van plan om nog meer trajectcontroles te installeren.