De politie heeft een cannabisnetwerk opgerold in Stekene. Op een tiental adressen in de buurt van de Nederlandse grens zijn huiszoekingen gebeurd. Het gaat om panden in onder meer de Hellestraat en Bosdorp. Er zouden meerdere verdachten zijn opgepakt en aangehouden door de onderzoeksrechter. Het onderzoek startte in Sint-Niklaas. De lokale recherche ontdekte dat drugsdealers zich gingen bevoorraden vlakbij de grens in Stekene. Een gebouw in de Hellestraat werd door de bende gebruikt als centrale stockageplaats. De huiszoekingen zouden eind vorige week al gebeurd zijn, maar kwamen nu pas aan het licht. De politie bevestigt de invallen, maar geeft voorlopig geen verdere commentaar. Het is al de tweede drugsvangst in korte tijd in de regio. Eerder deze week werd ook al een synthetisch drugslab ontdekt in Sint-Gillis-Waas.