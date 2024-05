Flanders Open Rugby Dendermonde viert dertig jaar: "Het beste rugbyfestival ter wereld"

In het wielrennen heeft de Ierse Lara Gillespie (Jillspie) vanmiddag de Antwerp Port Epic bij de vrouwen gewonnen. De wielrenster van 23 won op Het Eilandje de sprint in een kopgroep met tien rensters. Ook de mannen reden vandaag de Antwerp Port Epic. Het peloton begeeft zich over ruim 30 kilometer aan onverharde wegen en 24 kilometer aan kasseistroken. Om uiteindelijk te finishen aan het Schengenplein op het Antwerpse Eilandje. Daar sprint een groep van zo’n 30 renners voor de overwinning. En het is Alexander Kristoff die als eerste over de eindstreep rijdt. De Noor van 36 won in het verleden onder meer de Ronde van Vlaanderen en Milaan Sanremo. Een mooie winnaar dus op de erelijst van de Antwerp Port Epi