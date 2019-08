De lijnbus die vorige week donderdag, door een brandstoflek, voor heel wat ellende had gezorgd op de weg tussen Eksaarde en Sint-Niklaas, heeft opnieuw voor een kilometers lang dieselspoor gezorgd tussen Vrasene en Verrebroek. De firma uit Vrasene, die in onderaanneming werkt voor De Lijn, deed na de herstelling een testrit met de bus in de Waaslandhaven. Maar het probleem bleek dus niet opgelost te zijn. Gelukkig had de chauffeur dat deze keer iets sneller in de gaten, maar de brandweer had wel opnieuw heel wat opkuiswerk. Een deel van de diesel was daarbij ook in de riolering terechtgekomen. Over het hele besmeurde traject, zo'n 4 kilometer, werd het wegdek grondig afgespoten met water en detergent. Ongevallen op het gladde wegdek zijn er deze keer gelukkig niet gebeurd.