Firma trekt aanvraag voor asbestopslag in Sint-Niklaas in

Bij een actie van het agentschap Natuur en Bos zijn gisteren 10 motorcrossers op heterdaad betrapt terwijl ze aan het crossen waren in natuurgebied De Haasop in Beveren. Ze kregen een proces-verbaal en hun voertuigen werden in beslag genomen. Crossers die zich uitleven in de natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn al langer een probleem. Ze verstoren er de rust van onder meer de broedende vogels en rijden zeldzame plantjes aan flarden.