Finish touretappe ligt 200 meter te ver voor Brent Van Moer

Brent Van Moer uit Beveren heeft de vierde rit in de Ronde van Frankrijk net niet op zijn naam kunnen schrijven. De streep lag in Fougères 200 meter te ver. Van Moer gaat er zo'n 80 kilometer voor de finish vandoor met de Fransman Périchon. Nadat hij in de slotfase wegrijdt van z'n medevluchter begint hij aan een waanzinnige solo. Van Moer lijkt ook lange tijd stand te houden. Maar het aanstormende peloton haalt Van Moer 200 meter voor de finish in. De spurt wordt uiteindelijk gewonnen door Cavendish.