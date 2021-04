KSA-afdelingen van over heel Vlaanderen hebben de voorbije dagen de JOEPIE! gewandeld. Dat is een trektocht die om de twee jaar wordt georganiseerd, en het is een van de hoogtepunten in de carrière van elke rechtgeaarde KSA'er. Maar, in een normaal jaren stappen de jongeren van deze jeugdbeweging vier dagen lang met duizenden samen naar een en dezelfde bestemming. Dat moest dit jaar natuurlijk anders.