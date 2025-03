Filmopnames rond diefstal van de Rechtvaardige Rechters gestart in Wetteren: "Hopelijk vinden ze het paneel dit jaar niet terug, anders heb ik een probleem"

We keren nog even terug naar Wetteren, daar waren vandaag opvallend veel camera's op de wekelijkse markt. Ze maakten opnames voor de nieuwe film 'De Diefte', van Wetteraar Raf De Graeve. De film gaat over het gestolen paneel van het Lam Gods, de Rechtvaardige Rechters, en speelt zich af in 1934 en 2018. Vanaf december zal de film te zien zijn in culturele centra en bioscopen in onze regio.