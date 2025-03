Filmmaker Nicolas Keppens krijgt eigen 'Oscaar' op Aalst Carnaval: "Ik vind deze beter, MDF is super mooi materiaal"

Niemand minder dan de Oscar-genomineerde regisseur Nikolas Keppens had zich van Hollywood naar de Grote Markt gerept. Hij won dan wel geen oscar voor zijn animatiefilm Beautiful Men, maar hij kwam toch een feestje bouwen op de Grote Markt. Hij kon zijn tickets nog omboeken, en vloog vroeger dan voorzien terug uit Los Angeles. Hij kreeg dan maar een Oscaar van de stad Aalst als troostprijs en daar was hij duidelijk ook heel gelukkig mee. Al had hij precies toch een beetje last van ... zijn jetlag denken we.